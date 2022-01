BGH-Urteil zu Corona-Betriebsschließung Mietern steht kein pauschaler Nachlass zu

Was gilt, wenn ein Vergleich zwischen Mieter und Vermieter noch aussteht?

In der Regel wird die Miete nicht auf Null fallen. Der Mieter wird seine Umsatzeinbußen genauso wie die vom Staat erhaltenen Finanzhilfen offenlegen müssen. Gleiches gilt für Zahlungen aus Versicherungen. Nach dem BGH-Urteil wird zudem gegebenenfalls zu berücksichtigen sein, was der Mieter zur Kompensation seiner Umsatzeinbußen hätte unternehmen können, jedoch nicht getan hat.