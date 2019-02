Bilanz 2018 Zwangsversteigerungen von Immobilien gehen weiter zurück

Hintergrund der gesunkenen Zahl an Zwangsversteigerungen seien die aktuell niedrigen Zinsen, berichtete der Geschäftsführer des Fachverlags Argetra, Axel Mohr. Sorgen bereits jedoch eine mögliche Zinswende, die die Verlängerung von bestehenden Finanzierungen so stark verteuern könnte, dass seit 2008 erstmals auch wieder mit einem deutlichen Anstieg der Zwangsversteigerungen zu rechnen sei. „Wenn die Zinsen wieder steigen, wird das richtig knallen“, sagte Mohr.

Probleme bereite auch heute schon die sehr unterschiedliche Entwicklung in den einzelnen Immobilienmärkten. Während Häuser und Wohnungen in den Ballungszentren wie Köln, Frankfurt oder München meist schnell einen Käufer fänden, seien viele Immobilien in ländlichen Regionen nur schwer oder gar nicht zu verkaufen.