Bilanz des Mietendeckels Hauen und Stechen um Wohnungen in Berlin

Gegner des Mietendeckels hingegen sehen ihre Befürchtungen komplett bestätigt. So ist das Angebot an neu inserierten Wohnungen, die unter den Mietendeckel fallen, um 30 Prozent eingebrochen. Das Angebot an Mietwohnungen insgesamt fiel innerhalb eines Jahres um 19 Prozent. In vielen anderen deutschen Metropolen hingegen stieg das Angebot im gleichen Zeitraum um 11 bis 66 Prozent; nur Hamburg verzeichnete einen minimalen Rückgang.



Schon im Vorfeld der Mietendeckel-Einführung hatte sich diese Tendenz abgezeichnet. Vermieter wandelten Mietwohnungen lieber in Eigentum um, sofern möglich. Teils verkauften sie ihre Wohnungen sogar. Das Angebot an neu inserierten Eigentumswohnungen hat sich von Anfang 2020 bis Anfang 2021 um 19 Prozent erhöht, ihre Preise stiegen um acht bis neun Prozent. Diese Angabe bezieht sich auf vermietete und nicht vermietete Eigentumswohnungen.