Bis zu 19.500 Euro pro Monat Hier mietet Deutschlands Elite

Sieben der zehn teuersten Mietwohnungen befinden sich in Berlin. Mit 19.500 Euro liegt ein Design-Penthouse in Berlin-Mitte an der Spitze der Auswertung. Mit 720 Quadratmetern ist die Wohnung etwa fünfmal so groß wie ein durchschnittliches Einfamilienhaus. Für die Jahresmiete in Höhe von 234.000 Euro können Käufer und Käuferinnen beispielsweise eine Drei-Zimmer-Wohnung in Mönchengladbach erwerben. Oder anstatt der Monatsmiete für die Wohnung leistet man sich einen Luxus-Wochenendtrip nach Duba – mit Erste-Klasse-Flug von Frankfurt am Main und zwei Übernachtungen in der Diplomaten Suite des Hotels Burj Al Arab Jumeirah.