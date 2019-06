Bis zu 600 Euro Unterschied So teuer ist die Müllabfuhr in den 100 größten Städten

von Andreas Toller 05. Juni 2019

Müllabfuhr: Eine Studie zeigt enorme Unterschiede bei den Müllgebühren in den 100 einwohnerstärksten Städten.

Jede Kommune in Deutschland berechnet Müllgebühren anders. Das ist nicht immer fair, zeigt eine Studie: In der teuersten Stadt zahlt eine Familie fünfmal so viel wie in der günstigsten. Die Gründe für Preisunterschiede sind oft unklar.