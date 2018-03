Blitzanalyse: LEG Immobilien kündigt höheren Gewinn an

Operativer Gewinn aus der Vermietung: Der branchentypisch als FFO 1 (Funds from Operation) ausgedrückte Wert nahm um zehn Prozent auf 295 Millionen Euro zu und lag damit am oberen Ende der Vorhersage. Der FFO 1 pro Aktie erreichte 4,67 Euro, was den Aktionären eine um zehn Prozent auf 3,04 Euro je Aktie steigende Dividende beschert. Wohnungskonzerne richten ihre Dividende am FFO 1 je Aktie aus.