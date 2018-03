Börsengang: Enttäuschender Börsenstart für Instone Real Estate

Dies soll durch neue Ideen und Projekte gelingen. Als Beispiel nennt er ein Projekt in Frankfurt, das man in zwei Wochen starten lassen will. Dort gebe es 5.000 Interessenten - für 180 Wohnungen. Auf eine Wohnung kämen demnach rund 28 Bewerber. Außerdem betrage die aktuelle Leerstandsquote insgesamt ein Prozent, im Neubaubereich gebe es nahezu gar keinen Leerstand. Für die Aktionäre zahlt sich diese gute Situation aber noch nicht in Form von Dividenden aus. Laut Crepulja sollen erste Dividenden erst ab 2021 an die Aktionäre ausgezahlt werden. Anleger können also zunächst nur auf Kurssteigerungen setzen.