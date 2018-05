Dass so vieles an den Fertighaus-Bauherren hängen bleibt, liegt daran, dass sie auf eine Instanz des klassischen Hausbaus verzichten: den Architekten. Sie vertrauen darauf, dass Hausanbieter und Subunternehmen schon alles wie besprochen umsetzen und dass sie selbst alles im Griff haben. Das sei jedoch eine fatale Selbstüberschätzung, warnt Burk: „Das ist so, als würde ein Tourist in einen Urlaubsflieger einsteigen und dann ins Cockpit abbiegen statt in den Passagierraum.“ Dabei gebe es viele Feinheiten, die man als Laie nicht erkennen könne, seien es Unterschiede zwischen angebotenen Materialien, seien es Baufehler. „Wenn ich da keine professionelle Unterstützung habe, bin ich dem Anbieter hilflos ausgeliefert“, warnt auch Reinhold-Postina.