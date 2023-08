Boom der Luxus-Häuser Hier stehen die meisten Millionen-Immobilien

Während der deutsche Immobilienmarkt in den letzten Monaten schwächelte, sollen die Immobilienpreise nach Einschätzung von Fachleuten in den kommenden zehn Jahren weltweit teilweise massiv steigen. Die jährliche nominelle Steigerungsrate dürfte im Mittel bei neun Prozent liegen und in Deutschland bei 7,2 Prozent, wie das Münchner Ifo-Institut kürzlich mitteilte.