Branche im Umbruch Immobilien-Unternehmen müssen innovativer werden

Ich denke, dass es an der Zeit ist, mehr Offenheit für solche Konzepte zu entwickeln. Jetzt ist dafür ein guter Zeitpunkt: Der Aufstieg von Deutsche Wohnen in den Dax zeigt die Bedeutung der Bau- und Immobilienbranche für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Er ist gleichzeitig die Chance, in dieser wichtigen Branche weltweit führend in Sachen Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu werden.



Über die Autorin

Daria Saharova ist Partnerin des Wagniskapitalgebers Vito ONE, der in Start-ups aus den Wachstumsbereichen Immobilien- und Energietechnik investiert.