Bürogebäude besonders betroffen Stimmung der Immobilien-Investoren kippt

Eine Untersuchung der Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba) bestätigt diese Einschätzung. „Angesichts der Schärfe der zu erwartenden Rezession gehen wir davon aus, dass der Aufschwung am deutschen Immobilienmarkt beendet ist“, heißt es in der Studie. Wie es weiterginge, sei sehr unsicher und hinge vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Deshalb dürften viele Marktteilnehmer einen geplanten Immobilienkauf oder Umzüge in neue Mietwohnungen verschieben. Vor allem in Hochpreislagen in Großstädten könnten die Wohnimmobilienpreise etwas nachgeben. Andernorts bliebe die Nachfrage aber hoch und könnte für weiter stabile Preise sorgen.