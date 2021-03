Büroimmobilien: Nachfrage nach Büros bricht ein – Aussichten bleiben verhalten

Die Nachfrage nach Büros in deutschen Großstädten ist in der Coronakrise und im Trend zu mehr Homeoffice eingebrochen. Die Nachfrage gemessen an der Fläche ging 2020 in den sieben größten Städten um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurück, berichtete der Immobilienspezialist Jones Lang LaSalle (JLL) am Montag in Frankfurt.