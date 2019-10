Bundesbank-Umfrage Nachfrage nach Immobilienkrediten bleibt hoch

Die Nachfrage nach Immobilienkrediten bleibt einer Umfrage der Deutschen Bundesbank zufolge hoch. Auch das Interesse an sonstigen Krediten sei im dritten Quartal gestiegen, teilte die Bundesbank am Dienstag in Frankfurt mit. „Die Erwartungen der Banken aus dem Vorquartal wurden dabei im Bereich der Immobilienfinanzierung erneut weit übertroffen.“ Haupttreiber der Entwicklung sei abermals das niedrige Zinsniveau gewesen.