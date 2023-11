Bundesförderung Heizungsaustausch Ampelkoalition will Holzheizungen besser fördern

Jetzt, wo die Kombinationspflicht für Holzheizungen weg ist, dürfte die Diskussion um die Umweltverträglichkeit von Holzheizungen wieder an Fahrt gewinnen. Kritik an Holzheizungen kommt vor allem vom Bundesumweltamt. Die Heizungen schadeten der Gesundheit wegen des Feinstaubs, so die Behörde.