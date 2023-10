Bundesförderung So wollen SPD und FDP Holzheizungen besser fördern

Kritik an Holzheizungen kommt vor allem vom Bundesumweltamt. Sie schadeten der Gesundheit wegen des Feinstaubs, so die Behörde. Zudem leisteten sie keinen effektiven Beitrag zum Klimaschutz. Denn es sei sinnvoller, das im Holz gespeicherte CO2 in langlebigen Produkten wie Baumaterial zu binden, als es zu verfeuern, sagt das Bundesumweltamt. Es empfahl daher, die staatliche Förderung von Holzheizungen in diesem Jahr einzustellen.