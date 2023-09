Bundesregierung lädt zum Wohnungsgipfel Der Wohnungsmarkt braucht eine Not-OP, keine Homöopathie

Dieser neu geplante Standard treibt die Baukosten in die Höhe, wohingegen sich der Einspareffekt bei den CO2-Emissionen in Grenzen hält. Die Baubranche stellte kürzlich fest, dass ein so hohes Effizienzniveau nur mit der Verwendung besonderer – und besonders teurer – Baumaterialien zu erreichen sei. Zudem seien eine eigene Energieerzeugung und weitere technische Ausstattung wie etwa eine Wärmerückgewinnung in den Gebäuden notwendig – ein Effizienz-Luxus, den sich momentan niemand leisten kann. Und – noch schlimmer – wenn Bauherren ihn sich doch leisten, führt er bei Mietshäusern zu für die breite Masse unbezahlbar hohen Mieten.