China: Evergrande-Vorstandsvorsitzender wird von Polizei überwacht

In China ist der Vorstandsvorsitzende des angeschlagenen chinesischen Immobilienkonzerns China Evergrande, Hui Ka Yan, offenbar unter polizeiliche Überwachung gestellt worden. Wie die Agentur Bloomberg News am Mittwoch unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen berichtete, soll Hui Anfang des Monats von der Polizei abgeführt worden sein und wird an einem bestimmten Ort überwacht.