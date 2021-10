China: Krisenkonzern Evergrande leistet offenbar Zinszahlung für Yuan-Bond

Die Evergrande-Krise hat in Europa die Furcht vor möglichen Ausstrahleffekten an den Finanzmärkten ausgelöst. Im Hinterkopf bei vielen Investoren ist die Erfahrung aus der Finanzkrise 2008, als der Kollaps der Investmentbank Lehman Brothers weltweit die Finanzmärkte mit in die Tiefe riss.