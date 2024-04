China Preise chinesischer Wohnimmobilien steigen so stark wie seit 2021 nicht

Überraschende Entwicklung am krisengeschüttelten chinesischen Immobilienmarkt: Die Preise für neue Wohnungen sind im März so stark gestiegen wie seit über zweieinhalb Jahren nicht mehr. Der durchschnittliche Preis in 100 ausgewählten Städten stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,27 Prozent, wie aus den am Montag veröffentlichten Daten des auf Immobilien spezialisierten Forschungsinstituts China Index Academy hervorgeht. Das ist das größte Plus von seit Juli 2021. Im Februar hatte der Anstieg noch bei 0,14 Prozent gelegen.