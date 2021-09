China: Schuldenkrise bei China Evergrande spitzt sich zu

Zeitweise hatte die chinesische Börse den Handel mit Anleihen vor einigen Tagen wegen Kursturbulenzen aussetzen müssen. Zwar hat Evergrande keine Anleihen mit einer Laufzeit bis 2021, dennoch schätzt Fitch, dass der Konzern allein im September Zinszahlungen für Anleihen von 129 Millionen US-Dollar und vor Jahresende 850 Millionen US-Dollar leisten muss. Im Juni war Evergrande mit Bond-Zinszahlungen in Verzug geraten, was die Talfahrt an den Börsen beschleunigt hatte.

Das Unternehmen hat auch mit fälligen Zahlungen an Lieferanten zu kämpfen. So hatte Evergrande Börsendokumenten zufolge Ende August ausstehende Verbindlichkeiten in Höhe von 562 Millionen Yuan gegenüber seinem Lieferanten Skshu Paint. Insgesamt soll der Immobilienkonzern auf einem Schuldenberg in Höhe von umgerechnet mehr als 300 Milliarden Dollar sitzen.