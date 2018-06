Claus Michelsen „Viele schaffen es nicht mehr, dem Immobilienmarkt hinterher zu sparen“

Neben dem Baukindergeld will die Bundesregierung privaten Investoren von September an bis Ende 2021 eine Sonderabschreibung in Höhe von fünf Prozent pro Jahr gewähren, wenn sie den Neubau bezahlbarer Wohnungen finanzieren. Die bessere Alternative?

Auch das wird die Bautätigkeit nicht so anschieben, wie es in den Ballungsräumen nötig wäre. Eine solche Abschreibung ist sinnvoll, wenn zu wenige Investoren bauen wollen. Derzeit stehen die aber geradezu Schlange. Da ersetzt man meistens nur einen Investor durch einen anderen.



Was sollte die Bundesregierung stattdessen tun?

Da muss man unterscheiden: Wenn es darum geht, mehr Menschen zu Wohnungseigentümern zu machen, scheitert das derzeit ja nicht daran, dass die Leute sich die laufenden Kosten eines Kredits nicht leisten könnten. Die Zinsen sind günstig, das ist nicht das Problem. Aber viele schaffen es nicht mehr, dem Immobilienmarkt hinterher zu sparen. Bei diesen Eigenkapital-Restriktionen sollte der Staat direkt ansetzen.