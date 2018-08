Comeback der Bausparverträge Wann sich Bausparen lohnt

Zusätzlich bieten Bausparkassen auch die Möglichkeit zur sofortigen Finanzierung eines Immobilienkaufs. Beim Bausparsofortdarlehen verzichtet der Hauskäufer zunächst auf eine Kredittilgung und spart stattdessen einen Bausparvertrag an. Parallel zahlt er nur die Kreditzinsen. Nach der Ansparphase fließt das angesparte Guthaben direkt in die Kredittilgung, die restliche Kreditsumme wird anschließend in Monatsraten abgestottert. So eine Baufinanzierung wird zwar unter dem Strich oftmals teurer sein als ein Annuitätendarlehen. Dafür bleibt sie ganz unabhängig von der künftigen Zinsentwicklung. Hauskäufer sollten die Kosten aber unbedingt mit einem wie oben beschriebenen Volltilgerdarlehen vergleichen.