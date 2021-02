Comeback der Werkswohnung Konzerne ködern Mitarbeiter mit günstigen Wohnungen

„Anders als früher bauen die Unternehmen keine großen Siedlungen, sondern einzelne Objekte“, sagt Simon Wieland, Projektleiter bei RegioKontext, einem Berliner Immobilienforschungsinstitut. Die Arbeitgeber wollen vor allem Berufseinsteiger und Fachkräfte, die aus anderen Regionen an den Firmensitz ziehen, unterstützen. Oft sei der Mietvertrag für die Werkswohnung zeitlich befristet.



Auch viele mittelständische Unternehmen seien an Werkswohnungen interessiert, sagt Projektleiter Wieland. Ihnen fehle mitunter jedoch das Kapital, um allein solche Immobilienprojekte zu finanzieren. RegioKontext berate Mittelständler dabei, Kooperationen für den Bau von Werkswohnungen einzugehen. Noch allerdings, so RegioKontext, seien die Projekte in der Konzeptphase, also bisher nicht umgesetzt.