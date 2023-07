Dachgeschosswohnungen Heißes Schnäppchen: Unterm Dach will keiner wohnen

Unter den fünf größten deutschen Städten Berlin, Hamburg, München, Frankfurt, Köln und Stuttgart gibt es deutliche Unterschiede in der Entwicklung der Kaufpreise. In Hamburg beispielsweise erhöhte sich der Preisabschlag für Dachgeschosswohnungen im Juni deutlich. So kostet der Quadratmeter im obersten Stock im Schnitt 5277 Euro und damit 1470 Euro weniger als Wohnungen in den Etagen darunter. In Berlin dagegen zahlen die Käufer dagegen im Schnitt sogar einen Aufschlag fürs Dachgeschoss: plus 638 Euro pro Quadratmeter.