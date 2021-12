Daily Punch – Forderungen zum Jahreswechsel 1 Kein Platz in der Herberge? Warum mehr Markt helfen würde

Die Ursache – also die Knappheit an Wohnraum – wird so jedoch verschärft: Vermieter denken derzeit über den Verkauf ihrer Mietshäuser oder einzelner Wohnungen nach, was der Staat mit einem Umwandlungsverbot erschweren will. Der Berliner Mietdeckel, mittlerweile gerichtlich gekippt, ließ das Angebot an Mietwohnungen in der Hauptstadt einbrechen. Sich in solch einem Umfeld für den Neubau von Wohnungen zu entscheiden, erfordert Mut. Fehlt der, muss aus der Überbrückung eine Dauerlösung werden, weil die Ursache des Problems eben nicht behoben wird. Die Regulierung setzt sich fort, wird von Jahr zu Jahr schärfer. Ein Teufelskreis.