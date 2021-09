„Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ Die radikalen Folgen der Berliner Enteignungsdebatte

Es ist der vorläufige Höhepunkt in einem langen Kampf: An diesem Sonntag stimmen die Berliner nicht nur über das Abgeordnetenhaus und den Bundestag, sondern auch über die Enteignung von Immobilienkonzernen ab. Über Jahre mobilisierte die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ die Hauptstadtbewohner, wetterte gegen steigende Mieten und Wohnungsnot. „Deutsche Wohnen & Co sind hauptverantwortlich für den Mietenwahnsinn“, heißt es von der Initiative, die die Wohnungspolitik radikal verändern will.