„Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ Niederlage für die Marktwirtschaft: Mehrheit der Berliner will Vermieter enteignen

Die Bürgerinitiative hat mit ihrer Kampagne die Hauptstadtbewohner zu einem radikalen Schritt mobilisiert. Ein solches Volksbegehren ist in der Geschichte der Bundesrepublik bislang einzigartig. Wohnungskonzerne mit mehr als 3000 Bestandswohnungen in Berlin sollen nach dem Willen der Bevölkerung nun vergesellschaftet werden. Das würde den Berliner Wohnungsmarkt radikal ändern. Mehr als 200.000 der insgesamt 1,5 Millionen Wohnungen könnten in eine Anstalt öffentlichen Rechts übertragen werden. Das Ziel: Diese sollen gemeinwohlorientiert verwaltet, Mietpreissteigerungen gestoppt werden. Vor allem Deutsche Wohnen ist davon betroffen. 113.000 von 155.000 Wohnungen des Dax-Konzerns stehen in Berlin.



Für die Immobilienwirtschaft ist das Ergebnis des Volksentscheides ein harter Schlag. Wenige Tage vor dem Enteignungsentscheid warnte LEG-Chef Lars von Lackum noch vor kubanischen Verhältnissen in der Bundeshauptstadt.