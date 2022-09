„Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ Wie die Debatte um Enteignungen Berlin weiter spaltet

Moheb Shafaqyar von der Initiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ stört sich daran, dass die Politik das Ergebnis der Abstimmung nicht respektiere. Schließlich hätten mehr Menschen für die Enteignung gestimmt als für die regierenden Parteien zusammen. „Die Regierung setzt sich dadurch der Gefahr aus, dass ihre eigene Legitimität in Frage gestellt wird,“ so der Aktivist.



Lesen Sie auch: Diese vier Grafiken zeigen, wie heftig der Umbruch am Immobilienmarkt ist



Sehr wohl aber muss der Senat überprüfen, ob eine Vergesellschaftung mit dem Artikel 15 des Grundgesetzes begründet werden kann. Da steht: „Grund und Boden, Naturschätze und Produktionsmittel können zum Zwecke der Vergesellschaftung durch ein Gesetz, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt, in Gemeineigentum oder in andere Formen der Gemeinschaft überführt werden.“