Die Deutschen sind jetzt häufiger daheim Corona ändert Wohnungssuche: Mittendrin muss nicht sein

Erleichterung gibt es nun für viele Mieter in Berlin. Hunderttausende können mit einer Senkung ihrer überhöhten Miete rechnen, nachdem am Montag die zweite Stufe des Mietendeckels in Kraft trat. Der Senat rechnet damit, dass in 340.000 Wohnungen die Mieten sinken müssen. F+B geht sogar von etwa 512.000 Wohnungen aus. Die durchschnittliche Minderung liege bei 40 Euro.