Die wichtigsten Antworten Wie Sie beim Heizen Geld sparen können

Wann sollte die Heizung spätestens eingeschaltet werden?

Es kommt drauf an, was für Außentemperaturen herrschen und welchen Gebäudestandard das Haus erfüllt. Generell geht die Heizperiode vom 1. Oktober bis Ende April jeden Jahres – da muss der Mieter die Möglichkeit haben, zu heizen. Die Gebäudehülle, also die Außenwände und der obere Gebäudeabschluss, darf nicht zu sehr abkühlen, sodass Schimmel entstehen kann. Als Kontrollinstrument für gesundes Raumklima kann man sich Thermometer und Hygrometer in den Raum stellen. Diese zeigen eine zu hohe Raumluftfeuchtigkeit oder zu geringe Temperatur an und erleichtern die Entscheidung, wann die Heizung angestellt werden sollte und wann es nötig, ist zu lüften.



Worauf sollte beim Heizen geachtet werden und wie kann aktiv Geld gespart werden?

Das oberste Gebot ist das Stoßlüften, also die Fenster drei bis vier Mal am Tag für fünf bis zehn Minuten aufzureißen, um feuchte Luft auszutauschen. Die entsteht vor allem, wenn man sich in der Wohnung aufhält, viele Pflanzen hat, duscht, kocht oder zum Beispiel die Wäsche in der Wohnung trocknet.