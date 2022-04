„Drastischer Effekt“ Krieg in der Ukraine treibt Zeitenwende bei Immobilien voran

Die Immobilienanalysten von Deutschlands größter Vermittlungsplattform Immoscout24 sparen derzeit nicht an großen Worten. Im neuen Wohnbarometer, das sie am Dienstag vorgestellt haben, werfen sie neben der üblichen Quartals-Entwicklung der Kauf- und Mietpreise auch ein besonderes Schlaglicht auf die Auswirkungen des Kriegs in der Ukraine. Und die haben es in sich.