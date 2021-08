Dritter Übernahmeversuch Deutsche Wohnen und Vonovia: Was eine Übernahme für Anleger und Mieter bedeuten würde

Die beiden großen Immobilienkonzerne sind zum Hassobjekt vieler Mieter und politischer Aktivisten geworden. Sie werden ihnen – und insbesondere der Deutsche Wohnen – vor, die Wohnungsnot in den Ballungszentren zu verursachen. In Berlin versucht die Bürgerinitiative „Deutsche Wohnen und Co. enteignen“ gar, private Wohnunternehmen zu vergesellschaften. Die Situation ist also ohnehin schon angespannt.