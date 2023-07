DSL Bank: Bis zu sieben Prozent: Zinshammer bedroht Baufinanzierungs-Kunden

Wenn Banken ihren Kunden Post zusenden, dann geht es oft nur um bürokratische Lappalien. Damit rechneten wohl auch Kreditnehmer, die eine Immobilienfinanzierung bei der DSL Bank abgeschlossen haben. „Unsere IT zieht um“, steht in der Betreffzeile eines Briefs ihrer Bank an sie. Das IT-System der DSL Bank wird in das der Deutschen Bank integriert. Kein ungewöhnlicher Schritt, ist die DSL Bank doch eine Konzernmarke des Dax-Unternehmens. Verwirrung dürfte indes ausgelöst haben, was auf der Rückseite zu lesen ist: Die Kunden sollen einer Zinsänderungsklausel zustimmen.