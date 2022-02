Duisburg statt Berlin Hier erzielen Immobilienanleger die höchste Rendite

Die langfristige Entwicklung von Immobilien in C- und D-Lagen dürfte aber einige Anleger verunsichern. Zwar lässt sich dort eine höhere Rendite erwirtschaften, weil die Kaufpreise in ländlichen Gegenden niedriger sind. Doch die Risiken sind in strukturschwachen Orten ebenfalls größer. Mancherorts führt das zu einer höheren Abwanderung, was sich – aus Anlegersicht – negativ auf den Mietmarkt auswirkt. Das Risiko, dass eine Immobilie länger leer steht, ist in kleineren Städten dann größer. Das hat nicht nur Folgen für die Mietrendite, sondern auch für die Wertsteigerung des Wohnobjekts. Gerade bei Investitionen in C- oder D-Städte müssen Anleger Chancen und Risiken gut abwägen.