Dynamischer Stromtarif Geld sparen und Energiewende fördern? – Wann sich ein dynamischer Stromvertrag lohnt

Die Strompreise an den Börsen sind in den letzten Wochen und Monaten deutlich gesunken. Zuletzt kostete die Kilowattstunde Strom im Januar 2024 durchschnittlich rund 25 Cent. In den günstigen Zeiten – in denen das Stromangebot größer ist als die Nachfrage – lag der kWh-Preis aber oftmals deutlich darunter, bei 16 Cent bis 18 Cent. Nutzer, die also gezielt diese günstigen Strompreise angesteuert haben, konnten nochmals deutlich an Kosten sparen.