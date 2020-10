ECE-Managerin Fisher „Die Insolvenzen bereiten uns Sorgen“

WirtschaftsWoche: Frau Fisher, bis jetzt haben Inhaber von insgesamt 400 Geschäften in deutschen ECE-Einkaufszentren Insolvenz angemeldet, im Verlauf der Covid-19-Pandemie könnten es noch deutlich mehr werden. Wie schwer wird es für die Shopping-Center?

Joanna Fisher: Zunächst mal geht es um 400 von insgesamt rund 20.000 Geschäften in unseren Centern, also einen Bruchteil. Es wird sicherlich auch noch zu weiteren Insolvenzen kommen und natürlich bereitet uns das Sorgen. Wir erwarten aber keine größere Insolvenzwelle, die zum kompletten Verschwinden von Retail-Unternehmen führt, sondern vielmehr eine Anpassung der Strukturen und Standorte bei den betroffenen Unternehmen. Wir führen dabei mit den betroffenen Mietern intensive Gespräche, um gemeinsam Lösungen zu finden, wie wir in diesen Fällen möglichst viele der Geschäfte erhalten können. Eine Insolvenz bedeutet ja nicht, dass die Geschäfte schließen, sondern ist erstmal eine Chance, sich neu aufzustellen.