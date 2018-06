Es war nicht weniger als eine Zeitenwende, was der Lobbyverband der Immobilienindustrie ZIA am Dienstag in Berlin verkündete: Laut einer neuen Umfrage denken vier von fünf Befragten nicht im Traum daran, in den kommenden fünf Jahren eine Immobilie zu erwerben. Zwar sind verbleiben Millionen potenzielle Immobilienkäufer, doch in den Vorjahren waren es offenkundig mehr. „Wohneigentum wird derzeit negativ bewertet“, räumt Eva Lohse ein, die für den ZIA in einem neugegründeten Gremium für mehr Neubauten sitzt. In eine ähnliche Richtung deuten Zahlen, die das Wirtschaftsforschungsinstitut IW Köln kürzlich veröffentlicht hat. Demnach kauften 2016 nur 600.000 Haushalte ihre erste Wohnimmobilie, 2013 waren es noch 800.000.