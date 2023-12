Eigenheim-Förderung Überraschender KfW-Förderstopp: Die Ampel betoniert die Neubaukrise

Mit dem KfW-Förderstopp betoniert die Ampel die Krise beim Neubau. Immobilienunternehmen und Privatleute können gleichermaßen nur darauf hoffen, dass die Politik schnell einen neuen Vorstoß mit Signalwirkung initiiert. Der vollmundig versprochene „Wohnungs-Wumms“ sieht jedenfalls anders aus.



Transparenzhinweis: Dieser Artikel erschien erstmals am 14. Dezember 2023 bei der WirtschaftsWoche. Wir zeigen ihn aufgrund des hohen Leserinteresses erneut.