Eigenheimförderung Baukindergeld ist vor allem auf dem Land beliebt

Michael Voigtländer vom Kölner Institut der deutschen Wirtschaft findet die Tatsache, dass das Baukindergeld eher im ländlichen Raum genutzt wird, sogar sinnvoll. „Problematisch wäre es, wenn jetzt auf dem Land wegen des Baukindergeldes viele Wohnneubauten entstünden, da in einem Teil der Landkreise nach unseren Erhebungen schon deutlich über den Bedarf hinaus gebaut wurde, was zu künftigen Leerständen führen kann. Dass sich bislang 85 Prozent der Anträge auf Bestandsgebäude beziehen, ist eher beruhigend“, sagt Voigtländer. Dennoch hält er das Baukindergeld für falsch investiertes Steuergeld. „Wenn wir ländliche Regionen nachhaltig stärken wollen, um die Wohnungsmärkte in den Städten zu entlasten, braucht es vor allem Milliarden-Investitionen in die Infrastruktur auf dem Land, etwa durch Bahnverbindungen, Breitbandausbau oder die Ansiedlung von Hochschulen.“