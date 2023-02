Eigenheimförderung Bis zu 150.000 Euro: So kommen Sie an die neue KfW-Förderung

Ja. Am 1. Juni tritt das Förderprogramm „Wohneigentum für Familien“ in Kraft, der Nachfolger des Baukindergelds. Antragsberechtigt sind Familien mit Kindern und einem zu versteuernden Jahreseinkommen bis 60.000 Euro. Je Kind erhöht sich diese Summe um 10.000 Euro. Das Programm soll für Kreditbeträge zwischen 140.000 und 240.000 Euro gelten. Auch hier will die KfW über zinsverbilligte Kredite fördern. Für dieses Förderprogramm stellt die Förderbank zusätzlich 350 Millionen Euro zur Verfügung.



