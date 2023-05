Eigenheimförderung Die neue Eigenheimförderung bringt Familien nicht ins eigene Haus

Doch die neue Eigenheimförderung für Familien, die Nachfolge des Baukindergeldes, hat große Schwachstellen – und wird am Ende des Tages kaum dazu beitragen, dass sich wieder mehr Familien den Traum vom eigenen Haus leisten können. Wer die Förderung erhalten will, muss nämlich bestimmte Anforderungen erfüllen. Und die stehen im Gegensatz zu der Realität am Immobilienmarkt.