Eigenheimförderung Baukindergeld ist vor allem auf dem Land beliebt

Um einen Immobilienerwerb für Familien zu erleichtern, schlägt der IW-Experte anstelle des Baukindergeldes eher Maßnahmen wie in Großbritannien vor, wo es etwa staatliche Kredite und Garantien gibt, die als Eigenkapital in die Finanzierung einfließen. Auch das Bestellerprinzip könne Immobilienkäufer bei den Maklerkosten entlasten, zudem sei eine Umgestaltung der Grunderwerbsteuer sinnvoll. „Denkbar wären etwa ein Freibetrag für Käufer verbunden mit einem Stufentarif: Günstige Immobilien werden dann gar nicht mit Grunderwerbssteuer belegt, während auf eine Millionen-Villa in der Stadt acht oder neun Prozent Grunderwerbsteuer anfielen.“