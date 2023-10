Einbruch bei Baugenehmigungen Darum werden kaum noch Zweifamilienhäuser gebaut

Doch auch im längeren Zeitvergleich werden ungewöhnlich wenige Zweifamilienhäuser gebaut. So war die Zahl der Baugenehmigungen in den vergangenen 14 Jahren nur in den Wintern 2010 bis 2012 kurzzeitig niedriger als heute. Ohnehin liegt die Zahl der Baugenehmigungen aus naheliegenden Gründen im Januar traditionell am niedrigsten.