Empirica-Chef Reiner Braun „Für junge Käufer sind Erbbau-Immobilien ein schlechtes Geschäft“

Das Erbbaurecht ist an gewisse Laufzeiten geknüpft – zum Beispiel 99 Jahre. Was ist, wenn die Restlaufzeit erlischt?

Dann wird in der Regel neu verhandelt. Trotzdem: Wenn die Restlaufzeit nur noch zehn Jahre beträgt, dann sollten Käufer die Finger von dem Objekt lassen. Wenn der Vertrag nicht verlängert wird, muss der Hausbesitzer ausziehen – das Grundstück gehört ja nicht ihm. Dafür wird er dann finanziell entschädigt, in der Regel mit 75 Prozent des Verkehrswerts. Sowas kann passieren. Der Bundesbahn gehören beispielsweise viele Erbbaugrundstücke. Wenn die dort plötzlich den ÖPNV ausbauen will, könnte das für die Hausbesitzer problematisch werden.