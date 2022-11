Ende des Preisbooms „Wir haben eine moderate Immobilienblase“

So sind die Preise für Eigentumswohnungen laut DIW-Daten seit 2010 in den untersuchten Städten um 150 Prozent gestiegen, die für Baugrundstücke um 130 Prozent. „Es gibt Anzeichen einer Immobilienpreisblase, insbesondere in den Großstädten“, sagt Kholodilin im DIW-Podcast. „Die Preise sind spekulativ übertrieben.“ Ausgerechnet in die Städte, in denen das Angebot ohnehin knapp sei, drängten viele Investoren in der Hoffnung auf weitere Preissteigerungen – und trieben so die Blasenbildung voran.