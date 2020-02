Endet der Immobilienboom? „Wenn es die Letzten merken, ist es zu spät“

Auf breiter Front rechnen sie aber auch in Berlin nicht mit sinkenden Preisen - trotz Mietendeckels?

Nicht sofort. Spätestens wenn die Mietsenkungen kommen, werden die Preise aber etwas fallen. Bei vielen Objekten haben Selbstnutzer in den vergangenen Jahren gar nicht mehr geboten, weil Investoren so viel gezahlt haben. Diese Preise können Selbstnutzer oft schlicht nicht stemmen.



Allerdings könnte das Angebot an Wohnraum knapp bleiben, wenn wegen des Mietendeckels weniger gebaut wird, was die Preise eher treiben würde?

Durch den Mietendeckel werden sicherlich weniger Mietwohnungen gebaut werden. Wie stark dieser Effekt wirklich sein wird, ist aber noch offen. Anfangs ist der Neubau von der Regulierung ja ausgenommen. Allerdings traue ich dieser Ausnahme genauso wenig wie die meisten Investoren. Wenn der Mietendeckel nicht vor Gericht zu Fall gebracht wird und wirklich längerfristig bleibt, muss er daher in fünf Jahren wohl verlängert werden, weil das Angebot an Wohnraum eben weiterhin nicht ausreicht, sodass der Druck auf den Mieten hoch bleibt. Dann dürften auch die zwischen 2014 und 2019 gebauten Wohnungen unter den Mietendeckel fallen.