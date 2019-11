Energetische Gebäudesanierung: „Da ansetzen, wo ohnehin saniert werden muss“

Dämmbefürworter argumentieren mit den geringeren CO2-Emissionen sanierter Häuser. Sie verschweigen aber, dass die Produktion von Dämmstoffen auch CO2 freisetzt.

Wenn die Produktion mehr Energie verbrauchen würde als Heizkosten eingespart werden, wäre die Sanierung unsinnig. Aber so ist es bei weitem nicht. Gemessen am Energieverbrauch haben sich die meisten Dämmstoffe in weniger als zwei Jahren amortisiert. Was die CO2-Bilanzierung angeht, stehen wir noch am Anfang. Bisher sind die CO2-Emissionen der Produktion nicht in den Energiesparverordnungen integriert. Der Staat könnte klimafreundliche Produkte stärker fördern.