Energetische Sanierung Dämmpflicht ist ungerecht und unwirtschaftlich

Zwar hat die EU ein gemeinsames Ziel für die CO2-Reduzierung für Immobilien ausgegeben. Bei der Sanierungspflicht hat jeder Mitgliedsstaat jedoch Freiheiten. Denn jedes Land kann seinen Bestand an Wohnimmobilien in Energieeffizienzklassen einteilen. Saniert werden sollen primär Häuser in der niedrigsten Klasse G. Es wäre nicht verwunderlich, wenn der Anteil dieser Energieeffizienzklasse in der EU sehr unterschiedlich ausfiele – auch durch politischen Einfluss. Dabei könnte die Gerechtigkeit auf der Strecke bleiben.