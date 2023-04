Energetische Sanierung in Wohnungseigentümergemeinschaft Schlimmstenfalls droht die Zwangsversteigerung der Wohnung

Fast täglich sickern in Berlin neue Details der geplanten Energiewende für Immobilien durch. Zuletzt war das am vergangenen Freitag so. Kreise aus dem Bundeswirtschaftsministerium reichten Informationen aus der Abstimmung zwischen den Ressorts der Ampelkoalition weiter. Es geht dabei insbesondere um Änderungen am Austausch von Öl- und Gasheizungen.