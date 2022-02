Energetische Sanierung KfW-Chef: Hoffen auf schnelle Lösung nach Förderstopp für Hausbauer

Nach dem überraschenden Stopp der KfW-Förderung für energieeffiziente Gebäude arbeitet die staatliche Förderbank gemeinsam mit dem Bund an einer Lösung für Bauherren. „Der Auftrags- und Förderstopp der Bundesförderung für effiziente Gebäude hat zu viel Enttäuschung und Verunsicherung geführt. Seien sie versichert, dass uns als KfW-Vorstand dies sehr bewegt“, sagte der seit Oktober amtierende KfW-Chef Stefan Wintels am Dienstag in Frankfurt. „Wir sind im Austausch mit den Fachministerien und hoffen, dass wir schnell eine Lösung anbieten können.“